మోహన్ బాబుతో చిరంజీవి "మా" రాజీ ఫార్ములా : పెదరాయుడు ఘాటు రిప్లై : పవన్ వ్యాఖ్యలపైనా..!!

టాలీవుడ్- ఏపీ రాజకీయాల్లో కొద్ది రోజులుగా పవన్ కళ్యాణ్..అదే విధంగా "మా" ఎన్నికలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. పవన్ కళ్యాణ్ రిపబ్లిక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ప్రభుత్వం తో పాటుగా మోహన్ బాబు పైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. దీనికి మోహన్ బాబు సైతం స్పందించారు. అయితే, "మా" ఎన్నికల వివాదంలో మరోసారి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా కాకున్నా..పరోక్షంగా చిరంజీవి వర్సస్ మోహన్ బాబు శిబిరాల మధ్య వార్ సాగుతోంది. ప్రకాశ్ రాజ్ వర్సెస్ మంచు విష్ణు ప్యానళ్ల మధ్య పోటీ నెలకొంది. మాటలు సవాళ్ల దాకా వెళ్లాయి.

English summary

Mohan babu reveals in a talk show that chiranjeevi had asked him to compromise in MAA elections for which he did not accept.