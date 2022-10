జగన్ మాట నెగ్గుతుందా? కొడాలి నాని మాట నెగ్గుతుందా?

Andhra Pradesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రానికి షెడ్యూల్ ప్రకారం 2024లో జ‌ర‌గ‌బోయే ఎన్నిక‌లు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంతో ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కం. ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్ త‌న పార్టీని వ‌రుస‌గా రెండోసారి అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు శ‌క్తివంచ‌న లేకుండా కృష్టిచేస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఆయ‌న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల‌తో త‌రుచుగా స‌మావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

He makes it clear that the upcoming elections are crucial for YCP and they will come to power only if the performance of the MLAs is good.