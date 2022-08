Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

క‌డుపులో బిడ్డ కాళ్ల‌తో తంతుంటే ఆనంద‌ప‌డిపోవాల్సిన త‌ల్లి ఆవేద‌న చెందుతోంది. అమ్మా అని పిలిపించుకోవ‌డానికి ఆతృత‌గా ఎదురుచూస్తున్న త‌ల్లికి లేవు.. ఇప్పుడు కాదు.. త‌ర్వాత రండి అనే మాట‌లే క‌ర్ణ‌క‌టోరంగా విన‌ప‌డుతున్నాయి. మ‌చిలీప‌ట్నం ప్ర‌భుత్వాస్ప‌త్రిలో చికిత్స కోసం వ‌చ్చే గ‌ర్భిణీల ఆవేద‌న మాట‌ల‌కంద‌నిది. కడుపులో బిడ్డ ఎలావున్నాడు అని తెలుసుకోవడానికి, చికిత్సందించడానికి ముఖ్య‌మైంది స్కానింగ్. ఆ స్కానింగ్ ను ఆసుప‌త్రి యాజ‌మాన్యం నిలిపివేసింది. ఇన్ పేషెంట్ల‌కు మాత్ర‌మే ఈ సేవ‌లు అందుతున్నాయి. ఔట్ పేషెంట్లకు కావాలంటే రాజకీయ నాయకుల నుంచి సిఫార్సు లేఖ‌లు తీసుకురావాలి. అలా తెచ్చినవారికి వైద్యులు, సిబ్బంది పెద్ద‌పీట వేస్తున్నారు. బిడ్డ లోప‌ల ఎలావున్నాడో అని తెలుసుకోవ‌డానికి చేసే స్కానింగ్ కోసం రోజుల త‌ర‌బ‌డి ఆసుపత్రి ఎదుట ఎదురుచూడాల్సిన దుస్థితిలో గర్భిణీలున్నారు.

English summary

There are pregnant women who have to wait in front of the machilipatnam hospital for days for a scan to find out how the baby is doing inside.