పవన్ కల్యాణ్ భవిష్యత్తుకు ఘోరీ కడ్తా: మహేష్ కత్తి హెచ్చరిక

"మీరు తిట్టే ప్రతి బూతు. కూసే ప్రతికూతా. చేసే ప్రతి కాల్. వచ్చే ప్రతి బెదిరింపు ఇప్పుడు మీ ప్రవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు ఘోరీ కట్టడానికి వాడతాను. గుర్తుపెట్టుకొండి. Each word used against me towards my character assassination will only bring Pawan Kalyan's political wipeout nearer. Be warned!" అని మహేష్ కత్తి తాజాగా ఫేస్‌బుక్‌లో వ్యాఖ్యానించారు.

Mahesh Kathi in his facebook comments says "Each word used against me towards my character assassination will only bring Pawan Kalyan's political wipeout nearer".