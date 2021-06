మాన్సాస్ వివాదం : ఫోర్జరీ కేసు, జైలుకు వెళ్ళక తప్పదు; అశోక్ గజపతిరాజుపై సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అశోక్ గజపతిరాజు ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మాన్సాస్ ట్రస్ట్ కేసులో ఏపీ హైకోర్టు అశోక్ గజపతిరాజుకు అనుకూలంగా తీర్పునిస్తూ వైసీపీ ప్రభుత్వం నియమించిన సంచయిత నియామక ఉత్తర్వు జీవోను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో అప్పటినుండి విజయ సాయి రెడ్డి అశోక్ గజపతిరాజు ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. మాన్సాస్ ట్రస్టులో 100 ఎకరాలు కాజేసిన దొంగ అశోక్ గజపతిరాజు అంటూ పేర్కొన్న విజయసాయిరెడ్డి అటు సోషల్ మీడియా లోనే కాకుండా ఇటు మీడియా ముఖంగా కూడా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.

English summary

Speaking to media in Visakhapatnam today, Vijayasai Reddy commented that there was a forgery case against Ashok Gajapathiraju in the past. He revealed that Ashok Gajapati Raju must go to jail. Criticizing Ashok Gajapati Raju Vijayasaireddy said he would appeal against the High Court verdict in the Mansas Trust case.