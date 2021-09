షాకింగ్ : చిత్తూరు జిల్లాలో 74మంది గ్రామ వాలంటీర్ల మూకుమ్మడి రాజీనామా .. వారి వేధింపులే కారణమట !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిత్తూరు జిల్లాలో 74 మంది విలేజ్ వాలంటీర్ల మూకుమ్మడి రాజీనామా ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని పాకాలలో, పాకాల మండలంలో పనిచేస్తున్న విలేజ్ వాలంటీర్లు ఎంపీడీవో కార్యాలయం దగ్గర ఆందోళనకు దిగారు. అంతేకాదు సామూహిక రాజీనామాలు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..

English summary

The mass resignation of 74 Village Volunteers in Chittoor district is now the talk of the state. Village volunteers working in the Pakala zone of Chandragiri constituency raised concerns near the MPDO office.Village volunteers allege that Eo Kusumakumari and YCP leaders are harassing the volunteers.