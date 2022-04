వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో మూడుప్రాంతాల్లో మెగా జాబ్‌ మేళా.. వైసీపీ కార్యకర్తలకు ప్రత్యేకమన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జాబ్ మేళాలను నిర్వహించడానికి వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడీ అవుతోంది. రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాలలో ఈ మేరకు 3 మెగా జాబ్ మేళాలను నిర్వహించడం కోసం వైసిపి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున చేపడుతున్న కార్యక్రమంగా ఈ మెగా జాబ్ మేళా లను పేర్కొన్న వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ విజయ సాయి రెడ్డి మెగా జాబ్ మేళా లకు సంబంధించిన తేదీలను ప్రకటించారు.

English summary

YSRCP MP Vijaya Saireddy announced that mega job fairs are being organized in three areas under the auspices of YSRCP. The job fairs are expected to provide employment to 15,000 to 20,000 people