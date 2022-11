Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో తాజాగా తెలంగాణ మంత్రి హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్లీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారితీశాయి. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇంకో ఐదేళ్లలో కూడా పూర్తి కాదు అంటూ మంత్రి హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుత రాజకీయ రగడకు కారణంగా మారాయి . ఇక మంత్రి వ్యాఖ్యలకు ఏపీ ఇరిగేషన్ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కౌంటర్ ఇచ్చారు.

English summary

Minister Ambati Rambabu gave counter to Minister Harish Rao that there was a difference between Kaleshvaram project and Polavaram project, and the telangana minister is comparing kaleshwaram to polavaram .