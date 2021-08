చేతగానితనానికి కేరాఫ్ లోకేష్ ; నిన్ను చూసి భయపడేవాళ్ళు లేరు : మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ధ్వజమెత్తారు. లోకేష్ చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడిన ఆయన ఇకనైనా చిల్లర రాజకీయాలు చేయడం లోకేష్ మానుకోవాలని హితవు పలికారు. చేతకానితనానికి లోకేష్ కేరాఫ్ అడ్రస్ అని లోకేష్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ . నారా లోకేష్ ను ఒక అసమర్థుడు గా పేర్కొని ధ్వజమెత్తారు అనిల్ కుమార్ యాదవ్.

నిరుద్యోగులు ఉరేసుకునే పరిస్థితి ; జగన్ రెడ్డి సూసైడ్ చేసుకున్న కమల్ ను తీసుకురాగలరా : లోకేష్ ధ్వజం

Minister Anil Kumar Yadav recently targeted Nara Lokesh, who was critical of the ruling party during his visit to Nellore. Minister Anil Kumar Yadav said Lokesh's criticism was ridiculous and that no one should be afraid to look at Lokesh. Minister Anil Kumar Yadav today slammed the Chandrababu government for cheating the youth by not given them unemployment benefits.