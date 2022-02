ఏపీ ఒక్కటే అప్పులు చేసిందా... అప్పు తీర్చటం ఎలాగో జగన్ కు తెలుసు: మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అప్పులపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు పదేపదే మాట్లాడుతున్నాయని, ఏపీ ఒకటే అప్పులు చేసిందా అంటూ ప్రశ్నించారు పర్యాటక శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్. అయినా చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చాలి అనేది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలుసని, సీఎం గా జగన్ 30 సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో ఉంటారంటూ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

AP was not the only one who had incurred debts, Minister Avanti Srinivas said Jagan knew how to repay the debt. He revealed that the tourism sector in the state is just now taking a groove after Corona.