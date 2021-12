అశోక్ గజపతి రాజు దుర్బుద్ధి బయటపడింది; ఆయనకు విలువలు లేవని భగ్గుమన్న మంత్రి బొత్సా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రామతీర్థం బోడికొండపై కోదండ రామాలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో చోటు చేసుకున్న ఉద్రిక్త వాతావరణం, అశోక్ గజపతిరాజు తనకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన తీరుపై వైసీపీ మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. అశోక్ గజపతిరాజు దేవాలయ ధర్మకర్త గా సంస్కారంతో వ్యవహరించడం లేదని, హుందాగా ప్రవర్తించడం లేదని నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. కావాలనే రాద్దాంతం చేసి వెళ్ళారని మండిపడ్డారు.

English summary

Minister Botsa Satyanarayana said that Ashok Gajapathiraju had exposed his malice while the government was conducting a stone laying program for the construction of Kodanda Ramalayam. Said not behaving sober..