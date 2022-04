విడదల రజిని మంత్రి కావటంతో తెలంగాణాలోని ఆ గ్రామంలో సంబరాలు; రజిని పాపులారిటీకి కారణమిదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిలకలూరిపేట వైసిపి ఎమ్మెల్యే విడుదల రజిని చిన్న వయసులోనే మంత్రి పదవిని అధిరోహించి చరిత్ర సృష్టించారు. 32 ఏళ్ళకే మంత్రి పదవిని దక్కించుకుని పొలిటికల్ ట్రెండ్ సెట్టర్ గా మారారు. అత్యంత తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను సంపాదించుకున్న అతికొద్ది రాజకీయ నాయకులలో విడదల రజిని ఒకరు. తక్కువ సమయంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అభిమానాన్ని పొంది క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఇప్పుడు చక్రం తిప్పుతున్నారు విడదల రజిని.

English summary

Telangana native vidadala Rajini is spinning the wheel in AP politics. The villagers of Kondapuram in yadadri bhuvanagiri district are celebrating as she is currently a minister.