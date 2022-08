జయము జయము చంద్రన్నఅంటూ - తిరుమలలో మంత్రి రోజా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మంత్రి రోజా తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. విఐపీ దర్శన సమయంలో దర్శనానంతరం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం తన సహజ ధోరణిలోనే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు లక్ష్యంగా విమర్శలు చేసారు. చంద్రబాబు వరద ప్రాంతాల్లో బురద రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అధికారంలో ఉన్న సమయంలో చంద్రబాబు పోలవరం ఎందుకు పూర్తి చేయలేదని ప్రశ్నించారు. తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే పోలవరం పూర్తి చేస్తామని చంద్రబాబు చెప్పటం పైన ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Minister Roja Again Fires on Chandra Bbau in Tirumala, she questioned why the polavaram did not completed in his tenure