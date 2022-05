రెచ్చగొడుతున్నావా? నన్ను చంపాలని కుట్ర: చంద్రబాబుపై భగ్గుమన్న ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలలో పర్యటనలు చేస్తున్నారు. జగన్ సర్కార్ పై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. చంద్రబాబు పర్యటనలకు రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి విశేషంగా మద్దతు లభిస్తుంది. తాజాగా చంద్రబాబు అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటించారు. రాప్తాడు నియోజకవర్గం, చెన్నేకొత్తపల్లిలో తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు రోడ్ షో నిర్వహించి జగన్ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

బాదుడు నీదే.. ఇప్పుడు జిల్లాల యాత్రలేంటి? ఛండాలంగా వేడుకోవటమేంటి? చంద్రబాబుపై సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

English summary

MLA Topudurthi Prakash Reddy was angry with Chandrababu during his visit to Anantapur district for Badude Badudu program, and said that everyone knows your history. MLA made sensational comments that chandra babu tried to kill him.