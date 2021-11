మాధవరెడ్డి పేరెత్తగానే పెడబొబ్బలు పెడుతున్నావ్; ఆస్కార్ లెవల్ యాక్షన్: రివెంజ్ తీర్చుకున్న వల్లభనేని వంశీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరిని టార్గెట్ చేసి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు వ్యక్తిగత విమర్శలు చేశారని లబోదిబోమంటున్న చంద్రబాబుకు వైసీపీ నేతలు చురకలు అంటిస్తూ ఉన్నారు. మీకు కుటుంబాలు ఉంటాయి. మీకు గౌరవం ఉంటుంది. మాకు కుటుంబాలు, గౌరవమూ లేదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నిన్నటికి నిన్న భువనేశ్వరి పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని చంద్రబాబు వెక్కి వెక్కి ఏడవడం పై నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా, కొడాలి నానీ చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Gannavaram MLA Vallabhaneni Vamsi slams Chandrababu is acting successfully for the CM post, said that Chandrababu was being bullied when he was targeted by Madhava Reddy, reminded their insults by lokesh.