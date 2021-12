కన్నతల్లే కర్కశంగా... ఆడపిల్ల పుట్టిందని పసికందును గొంతులో వేలుపెట్టి హతమార్చిన ఘాతుకం

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న నేటి రోజుల్లోనూ ఆడ, మగ తేడాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఆడ, మగ తేడా లేదని .. ఆడ పిల్లలు సైతం కూడా అన్ని రంగాల్లో మగవాళ్లకు దీటుగా ముందుకు వెళుతున్నారని ఎవరు ఎంతగా ప్రచారం చేస్తున్నా, ఆడ పిల్లల మీద వివక్ష కొనసాగుతూనే ఉంది. ముక్కు పచ్చలారని పసిపిల్లలు అమానుష ఘటనలకు గురవుతూనే ఉన్నారు. ఆడపిల్లల ప్రాణాలు తీస్తున్న తల్లులు కొందరైతే, అంగట్లో ఆడపిల్లలను విక్రయిస్తున్న వారు ఇంకొందరు. చెత్త కుప్పల్లో, డ్రైనేజ్ లలో పడేస్తున్న వారు మరికొందరు. పేగు బంధాన్ని మరచిపోతున్న తల్లులు సమాజంలో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నారు. ఈ పరిణామాలు ప్రస్తుతం సమాజంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులకు కారణంగా మారుతున్నాయి.

The atrocity took place in Guntur district. The tragic incident in which a two-day-old baby girl was strangled to death by her mother came to light recently. Mother committed this atrocity when the new born was a baby girl.