Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు లేఖాస్త్రాలు సంధిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే సీఎంకు వరుసగా మూడు లేఖలు రాసిన ఎంపీ.. తాజాగా నాలుగో లేఖ రాశారు. ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం... ఆ హామీని నెరవేర్చలేదని తాజా లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా ఆ హామీని నిలబెట్టుకోవాలని కోరారు. ప్రతీ ఏటా జనవరిలో ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని గత ఎన్నికల సమయంలో వైసీపీ మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారని రఘురామ కృష్ణరాజు గుర్తుచేశారు.

English summary

YSCP rebel MP Raghuram Krishna Raju continues to write letters to Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy. The MP who has already written three letters in a row to the CM .. recently wrote the fourth letter. The government, which has said it will release a job notification calendar, has not fulfilled that promise, according to a recent letter.