సీఎం జగన్ తో గొడవ మొదలు అక్కడే- నా సభ్యత్వం రద్దు కాదు : ప్రధానికి అలా దగ్గరయ్యా-రఘురామ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సీఎం జగన్ తో విభేదాలకు కారణం..ప్రధానితో ఉన్న సత్సంబంధాలతో పాటుగా అసలు వైసీపీలో ఎందుకు చేరిందీ ఎంపీ రఘురామ వివరించారు. అనేక ఆసక్తి కర అంశాలు బయట పెట్టారు. ఒక టీవీ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. దేశంలో తొలి సారిగా ఒక ఎంపీ మీద పోలీసులు థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారని రఘురామ చెప్పుకొచ్చారు. తనను హింసిస్తూ..తన ఆర్తనాదాలు పైవాడికి చూపించారంటూ వ్యాఖ్యానించిన ఆయన ఆ పేరు మాత్రం బయట పెట్టలేదు.

English summary

MP Raghurama explained why he joined the YSRCP and also reasons for the differences with CM Jagan along with his good relations with the Prime Minister.