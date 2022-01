Andhra Pradesh

టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు పై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డాడు. సోషల్ మీడియా వేదికగా యనమల రామకృష్ణుడు టార్గెట్ చేసిన విజయసాయిరెడ్డి యనమల ఓ కట్టప్ప అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపోటు పొడిచిన కుట్రలో చంద్రబాబుకు కత్తిచ్చిన ముద్దాయి అంటూ యనమల రామకృష్ణుడుని విజయసాయిరెడ్డి టార్గెట్ చేశారు.

YCP MP Vijayasai Reddy targeted Yanamala Ramakrishnudu, saying he was Kattappa. Saireddy fired at Yanamala, who was accused of providing a sword to Chandrababu in a backlash conspiracy against NTR.