కరెంట్ కోతలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరగటానికి కారణాలు చెప్పిన ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలతో మండుటెండా కాలంలో ప్రజలు నరకం చూస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉన్న వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రావాలంటేనే కరెంటు కోతల నేపథ్యంలో భయపెడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ నెలాఖరు నాటికి ఈ సరఫరా సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని, పరిస్థితులు త్వరలోనే చక్కబడతాయి అని ఇంధన శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి విద్యుత్ శాఖ పై టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి మరీ ప్రకటించారు.

English summary

MP Vijayasai Reddy blamed the coal crisis for the current cuts and the increase in current charges. He said electricity charges were on the rise as coal prices rose. Current cuts are inevitable in the face of power shortages across the country.