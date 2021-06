మాన్సాస్ భూములపై ఎంపీ సాయిరెడ్డి సంచలనం.. దొంగ జీవోలు తెచ్చి భూములు అమ్మారు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాన్సాస్, సింహాచలం ట్రస్ట్ కేసులో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బ కాగా, అయినప్పటికీ వైసీపీ నేతలు దేవాదాయ భూముల పరిరక్షణ, మాన్సాస్ ట్రస్ట్ భూముల పరిరక్షణ విషయంలో ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గేది లేదని తేల్చి చెప్తున్నారు.

Participating in a review meeting held in Visakhapatnam today for the conservation of endowment lands and development of temples, Vijayasaireddy directed the authorities that not a single acre of endowment lands should be encroached under any circumstances. Vijayasaireddy criticized the TDP government for bringing in fake G.Os during the TDP regime and selling trust lands without following the rules.