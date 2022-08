వైఎస్ జగన్, చంద్రబాబుపై ఒత్తిడి తెస్తున్న ఎంపీలు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో మాత్రం రాజ‌కీయ చ‌ర్చ తీవ్రంగా న‌డుస్తోంది. అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ ఏ క్ష‌ణంలోనైనా ముంద‌స్తు ఎన్నిక‌ల‌కు వెళుతుంద‌నే యోచ‌న‌లో ప్ర‌తిప‌క్షాలున్నాయి. అవి కూడా ఎప్పుడు ఎన్నిక‌లు వ‌చ్చినా సిద్ధంగా ఉండేలా తమ నాయ‌కుల‌ను, కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను స‌మాయ‌త్తం చేస్తున్నాయి. రానున్న ఎన్నిక‌ల్లో గెలుపే ల‌క్ష్యంగా వైసీపీ, టీడీపీ అభ్య‌ర్థుల‌ను కూడా ప్ర‌క‌టిస్తున్నాయి.

It seems that many Lok Sabha members from both the parties are showing interest in contesting as MLAs.