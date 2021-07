మహేష్ కత్తి మృతిపై అనుమానాలు-సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి-మందకృష్ణ మాదిగ డిమాండ్

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రముఖ సినీ విశ్లేషకుడు,బహుజనవాది మహేష్ కత్తి మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మహేష్ కత్తి మృతిపై ఎమ్మార్పీఎస్ అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ విచారణకు డిమాండ్ చేశారు. నిజాయితీగల పోలీస్ అధికారితో లేదా హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో మహేష్ కత్తి మృతిపై విచారణ జరిపించాలని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఆయన కోరారు. నెల్లూరులో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పటి నుంచి అపోలో ఆస్పత్రిలో మహేష్ కత్తి మరణం దాకా సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం(జులై 12) చిత్తూరు జిల్లాలోని మహేష్ కత్తి స్వగ్రామం యలమందలో జరిగిన ఆయన అంత్యక్రియల్లో మందకృష్ణ పాల్గొన్నారు.

English summary

A prominent film analyst, Bahujan ideologist Mahesh Kathi's death has raised suspicions. MRPS president Mandakrishna Madiga has demanded an inquiry into the death of Mahesh Kathi. He sought AP Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy to hold an inquiry into Mahesh Kathi's death with an honest police officer or a sitting High Court judge.