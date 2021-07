ప్రత్యేక హోదాపై సభలో పోరాటం, చంద్రబాబు టార్గెట్, జగన్ కు కితాబు : మల్టీ టాస్కింగ్ ఎంపీ సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక నేతగా ఉన్న విజయ సాయి రెడ్డి మల్టీటాస్కింగ్ లో దిట్ట అని వైసీపీ నేతల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతుంది . ఒకపక్క ఏపీలో రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలను సోషల్ మీడియా వేదికగా ఊపిరాడకుండా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తూనే, మరోపక్క ఓ ఎంపీగా ప్రస్తుతం రాజ్యసభ ఏపీ ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధి బాటలో ప్రయాణించేలా జగన్ సర్కారు తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలను, తీసుకు వచ్చిన పలు పథకాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు.

English summary

Vijaya Sai Reddy, a key leader in the YSR Congress party, is widely said to be bold in multitasking. On the one hand in the Rajya Sabha Sai reddy is currently fighting for special status while on the other hand he is targeting the opposition parties as a social media platform in the wake of political developments in the AP. At the same time, the various decisions taken by the Jagan government to bring the state of Andhra Pradesh on the path of development and the various schemes it has brought are being widely publicized as a social media platform.