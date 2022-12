'పొలిటికల్' అన్ స్టాపబుల్-2?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

కథానాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న అన్ స్టాపబుల్-2 కార్యక్రమం భారీ విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. వారం వారం ఊహించని అతిథులతో, కాంబినేషన్స్ తో కార్యక్రమాన్ని బాలయ్య బాగా రక్తి కట్టిస్తున్నారు. ఆహా ఓటీటీ వేదికగా ప్రసారమవుతున్న ఈ షో సినిమా రంగంలోని నిపుణులతోపాటు రాజకీయ రంగంలోని నిపుణులను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తోంది.

English summary

It is known that the show Unstoppable-2, in which protagonist Nandamuri Balakrishna is acting as narrator, was a huge success.