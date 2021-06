'రాక్షస క్రీడ ముగిసింది.. ఇది ప్రజా విజయం...'-ఏపీలో పరీక్షల రద్దుపై రఘురామ,లోకేశ్ రియాక్షన్...

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి,ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విషయంలో ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గక తప్పలేదు. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలతో పరీక్షలను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్ని విమర్శలు వెల్లువెత్తినా పరీక్షల నిర్వహణకే మొగ్గుచూపిన ప్రభుత్వం సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో దిగిరాక తప్పలేదు. దీంతో ప్రత్యర్థులు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు మొదలుపెట్టారు. అనవసరంగా విద్యార్థులను,వారి తల్లిదండ్రులను టెన్షన్‌కు గురిచేశారని... సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు వేస్తే తప్ప ప్రభుత్వం విద్యార్థుల కోణంలో ఆలోచించలేదని అంటున్నారు.

At last our state government cancelled 10th and Intermediate examinations. Thanks to the Hon’ble Supreme Court for timely intervention and also thanks to our state government for understanding the problem at least now. ఇది ప్రజా విజయం! జై హింద్! 🇮🇳

YSRCP rebel MP Raghuram Krishnaraju responded to the cancellation of exams in AP. 'Finally, the AP government has canceled tenth, inter exams. Thanks to the Supreme Court for intervening at the right time. Thanks to the AP government atleast now understanding the problem. ' he Said.