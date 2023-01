నా యాత్రనూ, వారాహినీ ఆపండి-లోకేష్ సవాల్ ! త్వరలో యూత్ మ్యానిఫెస్టో-షరతుల్లేని సంక్షేమం

ఏపీలో ఇవాళ యువగళం పాదయాత్ర ప్రారంభించి టీడీపీ యువనేత నారా లోకేష్.. జగన్ సర్కార్ కు తొలిరోజే సవాళ్లు విసిరారు. చేతనైతే తన పాదయాత్రను, పవన్ వారాహిని అడ్డుకోవాలని సవాల్ చేశారు.

ఏపీలోని కుప్పం నుంచి యువగళం పేరుతో ఇవాళ పాదయాత్ర ప్రారంభించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ నారా లోకేష్.. కుప్పంలో బహిరంగసభ నిర్వహించారు. భారీగా తరలివచ్చిన టీడీపీ శ్రేణుల్ని ఉద్దేశించి లోకేష్ తొలి ప్రసంగం చేశారు. ఓవైపు వైఎస్ జగన్ పాలనపై విమర్శలు ఎక్కుపెట్టిన లోకేష్.. మరోవైపు గతంలో తన తండ్రి చంద్రబాబు పాలనలో ఏం చేశామో చెప్పుకొచ్చారు. అంతే కాదు మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ పైనా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

tdp leader nara lokesh has made key comments on ys jagan and dares him to stop his yuvagalam padayatra and pawan kalyan's varahi in his public meeting in kuppam today.