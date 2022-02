కొత్త సినిమాలకు జగన్ జోష్ - టికెట్ ధరల పెంపు..!! ఎక్కడ- ఎంతమేర..!!

Andhra Pradesh

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి సీఎం జగన్ కొత్త నిర్ణయాలు జోష్ ఇస్తాయా. కరోనా కారణంగా వాయిదా పడుతూ వచ్చిన సినిమాల విడుదల డేట్స్ ను మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం సినిమా టిక్కెట్ల ధరల తగ్గింపు వారిలో టెన్షన్ కు కారణమైంది. అయితే, కరోనా తగ్గటం..ఇదే సమయంలో ఏపీలోనూ టికెట్ల ధరలను పెంచుతూ అటు ప్రేక్షకుల పైన భారం పడకుండా.. ఇటు మూవీ మేకర్స్ కు నష్టం లేకుండా పెంచేందుకు సీఎం జగన్ నిర్ణయించారని చిరంజీవి వెల్లడించారు. దీంతో..ఇప్పుడు కొత్త సినిమాలకు కొత్త టికెట్ ధరలు అమలు కానున్నాయి.

CM Jagan had agreed upon to increase the movie tickets price slightly. With this all the movies will land on profit.