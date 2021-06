రెబల్ సీటు నుండి బాబాయ్ పోటీ..!!? మనోభీష్టం నెరవేరాలంటే..పోటీగా సాయిరెడ్డి : సీఎం జగన్ నయా స్ట్రాటజీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ముఖ్యమంత్రి జగన్ బాబాయ్..ప్రస్తుత టీటీడీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి సమర్దతకు పరీక్ష పెట్టనున్నారా. సీఎం జగన్ కోర్ టీంలో కీలక సభ్యుడైన సుబ్బారెడ్డి కి కీలకమైన ఆ ఆపరేషన్ బాధ్యతలు అప్పగించనున్నట్లు వైసీపీలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఆయన మరోసారి లోక్ సభ ఎన్నికల బరిలో నిలబడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఎక్కడ...ఎలా అంటే..వైసీపీలో జరుగుతున్న చర్యలు..అనూహ్య నిర్ణయాలు ఇప్పుడు ఆసక్తి కరంగా మారుతున్నాయి.

ఈ నెల 21వ తేదీతో టీటీడీ ఛైర్మన్ గా సుబ్బారెడ్డి నియమితులై రెండేళ్లు పూర్తవుతుంది. నియామక జీవోలో కాల పరిమితి ప్రస్తావించలేదు. కానీ, రెండేళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం కంటిన్యూ అవ్వాలంటే మరో సారి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే, అసలు సుబ్బారెడ్డి రెండేళ్ల కాలం చాలని..ఇక తాను టీటీడీ ఛైర్మన్ గా కొనసాగలేనని చెబుతున్నారు. మరొకరికి అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయనే సూచిస్తున్నారు.

English summary

TTD Chairman YV Subba Reddy had expressed his opinion over entering into direct politics. For this he might contest from Narasapur constituency if atall bypoll arises with suspension of rebel MP Raghurama Raju.