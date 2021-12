జగన్ సర్కార్ కు ఎన్జీటీ బిగ్ షాక్..రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పనులకు బ్రేక్!!

Andhra Pradesh

జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం విషయంలో జగన్ సర్కార్ కు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పనులను చేపట్టవద్దని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ తీర్పునిచ్చింది. కేంద్ర పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయవద్దని ఎన్జిటీ తేల్చిచెప్పింది. దీంతో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల నిర్మాణానికి బ్రేక్ పడినట్లయింది.

The National Green Tribunal has given a big shock to the Jagan government over the Rayalaseema lift irrigation scheme. NGT has stated that the project should not be constructed without central environmental clearances.