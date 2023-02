అందులో తెలంగాణ సీఎం కూడా భాగస్వామే: బాంబు పేల్చిన చంద్రబాబు: రామ్ మాధవ్ ఏం చెబుతారు?

టాలీవుడ్ టాప్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తోన్న అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే తరహాలోనే మరో టాక్ షో బుల్లితెరపై సందడి చేయనుంది. హాయ్ రబ్బా స్మిత హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తోన్న షో ఇది.

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: తెలుగులో టాక్ షోల హవా నడుస్తోంది. ఇదివరకు చాలామంది ఇండస్ట్రీ పెద్దలు టాక్‌షోలకు హోస్ట్‌గా పనిచేశారు. టాలీవుడ్ టాప్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్ చేస్తోన్న అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే తో మళ్లీ ఈ టాక్ షోల విజృంభణ మొదలైంది. గతంలో దర్శకేంద్రుడు కే రాఘవేంద్ర రావు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నాని, అక్కినేని నాగార్జున, రానా, అలీ, మంచు లక్ష్మి.. తళుక్కున మెరిసిన ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉన్నాయి. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఇదివరకు ఓ షో‌ కోసం హోస్ట్‌గా అవతారం ఎత్తారు.

It's been a journey & finally,here we are today sharing with you a passion project I've been working on.Let the truth prevail. #NijamWithSmita only on SonyLIV KChiruTweets ncbn NameisNani RanaDaggubati Sai_Pallavi92 realradikaa AdiviSesh devakatta pic.twitter.com/1QSRgt3dCU

Nijam with Smita: Another talk show in Telugu, which is hosted by singer Smita, to come up with mixed flavor of Politics and Cinema industry.