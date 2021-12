టీడీపీనేతలు నిమ్మల, చింతమనేని గృహనిర్బంధం.. ఉద్రిక్తత; జగన్ పాలనపై టీడీపీ నిప్పులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పోలవరం యాత్రను, అమరావతి యాత్రను చేపట్టకుండా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు. టిడిపి నేతలను గృహనిర్బంధం చేస్తున్నారు. దీంతో పోలీసుల తీరుపై టీడీపీ నేతలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పోలవరం యాత్రను అడ్డుకునే క్రమంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీడీపీ నాయకులను హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు.

English summary

West Godavari district TDP leaders Nimmala Ramanaidu and Chintamaneni Prabhakar were placed under house arrest by the police for obstructing the Polavaram yatra. TDP leaders slams Chandrababu is developing AP, Jagan is destroying.