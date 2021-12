ఏపీ ప్రభుత్వానికి నీతి అయోగ్ క్లారిటీ - అది మా విధానం కాదు : ఇక కోర్టులోనూ...ఇదే..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ ప్రభుత్వం ఆశించింది ఒకటి. నీతి అయోగ్ తేల్చింది మరొకటి. ప్రభుత్వ భూముల విక్రయం, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ఇతర అంశాలపై బిల్డ్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మిషన్‌, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన నేషనల్‌ బిల్డింగ్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ కార్పొరేషన్‌ మధ్య 2019 నవంబరులో ఒప్పందం కుదిరింది. ప్రభుత్వ భూములను మానిటైజ్ చేయగా వచ్చిన వచ్చే నిధులతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న నవరత్నాల అమలుతో పాటుగా పలు పధకాల కోసం వినియోగించాలని ఏపీప ప్రభుత్వం భావించింది.

Niti Ayog clarified in a letter to the AP government that the policy of land monetization was not at the center.