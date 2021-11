మూడు రాజధానులపై మరో బిల్లు లేనట్లే ? మరో నిపుణుల కమిటీ- జగన్ ముందు ఆప్షన్లు ఇవే

Andhra Pradesh

ఏపీలో మూడు రాజధానుల బిల్లుల్ని ఉపసంహరించుకుంటూ వైసీపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో తదుపరి ఏం జరగబోతోందనే అంశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ముందు పలు ఆప్షన్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో ఏదో ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని జగన్ ఎంచుకోవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందులో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణతో పాటు పలు ఆప్షన్లు కనిపిస్తున్నాయి.

andhrapradesh government may go for another public opinion over three capitals after repealment of three capitlals bills in ap assembly.