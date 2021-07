జగన్ మార్క్ డెసిషన్ : నామినేటెడ్ పదవుల ప్రకటనకు సిద్దం : కేబినెట్ - ఎమ్మెల్సీలపైనా క్లారిటీ..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ నేతలు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న నామినేటెడ్ పదవులు ప్రకటనకు రంగం సిద్దమైంది. దాదాపుగా పదవుల కేటాయింపు పూర్తయింది. దీని పైన ముఖ్యమంత్రి సైతం అంగీకారం చెబుతూనే కొన్ని కీలక సూచనలు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో..వాటిని అమలు చేస్తూ ఈ రాత్రికి లేదా రేపు నామినేటెడ్ పోస్టులను ప్రకటించటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. రానున్న మంత్రివర్గ విస్తరణ.. స్థానిక సంస్థల కోటాలో ఎనిమిది..ఎమ్మెల్యే కోటాలో భర్తీ చేయాల్సిన మూడు స్థానాల పైన ఒక అంచనాకు వచ్చిన తరువాతనే ఈ నామినేటెడ్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

English summary

AP Govt finalised the nominated posts list and may be announced by to day eveneing. The candidates who lost election in 2019 also get priority.ఏ