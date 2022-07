మన గెలుపు ఆపటం వాళ్ల వల్ల కాదు - ఈ గుండె బెదరదు : నా బలం ఒక్కటే - సీఎం జగన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

పార్టీ ప్లీనరీ వేదికగా సీఎం జగన్ తన లక్ష్యం స్పష్టం చేసారు. రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. తన గెలుపు ఆపటం ఇప్పుడు తన పైన రాజకీయంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారి తో సాధ్యం కాదని ముఖ్యమంత్రి తేల్చి చెప్పారు. పార్టీ ఏర్పాటు ఒక సంఘర్షణతో మొదలైందని సీఎం జగన్ చెప్పుకొచ్చారు. పార్టీ ప్లీనరీ వేదికగా పార్టీ నేతలతో ఏం జరిగిందీ వివరించటంతో పాటుగా.. రానున్న రోజుల్లో ఏం చేయనుందీ వివరించారు. ఎన్నికుట్రలు చేసినా, ఎన్ని దాడులు జరిగినా గుండె చెదరలేదు.. సంకల్పం మారలేదని స్పష్టం చేసారు. ఈ జగమంత కుటుంబం తన చేతిని ఏనాడు వీడలేదన్నారు. మన పాలనలో దోచుకోవడం, పంచుకోవడం ఆగిపోయింది. కాబట్టి గజదొంగల ముఠాకు నిద్రపట్టడం లేదు అని సీఎం జగన్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

CM JAgan says no body can stop YSRCP in coming elections in his inguaral speech in party pleanry. Jagan confident on winning in up coming elections.