మోడీ రోడ్ మ్యాప్ ఎఫెక్ట్ ! పవన్, చంద్రబాబు తలోదారి ! అమల్లోకి తాజా స్ట్రాటజీ ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ పాలనకు చరమగీతం పాడాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉన్న చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు కొత్త వ్యూహాలకు పదునుపెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన రోడ్ మ్యాప్ తో ముందుకెళ్తున్న పవన్ కళ్యాణ్.. చంద్రబాబు విషయంలో కొత్త వ్యూహం అమలుచేస్తున్నారు. దీన్ని గ్రహించిన చంద్రబాబు తాను కూడా అదే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఎన్నికలకు ఎంత సమయం ఉందో కచ్చితంగా నిర్ధారణ కాకపోవడంతో నిత్యం జనాల్లో ఉండాలన్న కామన్ వ్యూహం మాత్రం ఇద్దరూ అమలు చేస్తున్నారు.

English summary

After pm modi's road map to pawan kalyan now he and chandrababu seems to be following their own strategies till the 2024 elections.