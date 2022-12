నేను పవన్ కల్యాణ్ అభిమానినే.. కానీ!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్... అభిమానుల్లో ఈ పేరు చెప్పగానే వారికి తెలియకుండానే ఒకరకమైన పూనకం వచ్చేస్తుంది. ఏ కథానాయకుడికి లేనంత ఫ్యాన్ బేస్ పవన్ కల్యాణ్ కే ఉంది. కానీ ఆ అభిమానం మొత్తం ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేసరికి నీరుగారి పోతోంది. ఆయన ఎక్కడకు వెళ్లినా చూసేందుకు ప్రజలు క్యూ కడుతున్నారేకానీ ఎన్నికల్లో ఓటేసేందుకు మాత్రం క్యూ కట్టడంలేదు.

English summary

Power Star Pawan Kalyan... When this name is mentioned among the fans, they get some kind of excitement without knowing it.