అలా చేస్తే జనసేనకు 40సీట్లు వచ్చేవి; సీఎం జగన్ పైనా పవన్ కళ్యాణ్ ఘాటువ్యాఖ్యలు

దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి. 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరి లోని పార్టీ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జనసేన పార్టీ కర్తవ్యాన్ని పార్టీ శ్రేణులకు వెల్లడించారు.

Pawan Kalyan said that Janasena would get 40 seats if they do caste politics, but Janasena's aim is to do politics beyond caste and religion. Pawan Kalyan made harsh comments on CM Jagan, YCP MLAs and Jagan's government..