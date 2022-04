వైసీపీ మైండ్ గేమ్ లో పవన్ చిక్కారా - జనసేనాని తాజా వ్యాఖ్యలతో : పొత్తులపై వాట్ నెక్స్ట్..!!

Andhra Pradesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ గెలిచే ప్రసక్తే లేదని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి ధీమా వ్యక్తం చేసారు. అదే సమయంలో వైసీపీ వ్యతిరేక ఓట్లు చీల్చే ప్రసక్తే లేదు అనే వ్యాఖ్యల పైన వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న కామెంట్స్ కు పవన్ సమాధానం ఇచ్చారు. జనసేన కార్యకర్తలు ఇతరుల పల్లకీలు మోయటానికి సిద్దంగా ఉండంటూ వైసీపీ నేతలు అంటున్నారని..వారికి మా కేడర్ పైన ఎందుకంత ప్రేమ అని ప్రశ్నించారు. తాను ఏంటో తన పార్టీ కార్యకర్తలకు బాగా తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు. వైసీపీ పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును సీఎం చేయటం కోసమే తపన పడుతున్నారంటూ ఆరోపణలు చేస్తోంది. అదే సమయంలో.. జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు బహిరంగ సభలో చేసిన వ్యాఖ్యల పైన వైసీపీ నేతలు మండిపడ్డారు.

Janasena Chief Pawan Kalyan comments became hot topic in AP politics, he says YCP will not come in power once again.