సినిమాల్లో కోటీశ్వరుడు... రాజకీయాల్లో 'పేదవాడు'!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఇప్పటంలో ఇల్లు కూల్చివేత బాధితులకు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ రూ.లక్ష చొప్పున ప్రకటించారు. మొత్తం 53 మంది బాధితులున్నారు. వారందరికీ కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల చొప్పున ఇవ్వాలని పవన్ నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ఆయన గ్రామాభివృద్ధికి రూ.50 లక్షలు ఇచ్చారు. ఈ నగదు మొత్తం తాను సినిమాల్లో నటించడంద్వారా వచ్చిన రెమ్యునరేషన్ లో నుంచే ఇస్తున్నారు. దాంతో వారు ఇప్పటంలో కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టుకున్నారు.

English summary

Although he wants to stop acting in movies and focus on politics fully, the financial situation is not suitable.