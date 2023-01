ఆ సామాజికవర్గ ఓటర్ల కోసం జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త ఎత్తుగడ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చే ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పావులు కదుపుతున్నారా? వివిధ సామాజిక వర్గాలను టార్గెట్ చేస్తూ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు తెర తీశారా? ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలో అత్యంత కీలక ఓటు బ్యాంకు గా ఉన్న గంగపుత్రుల ఓటు బ్యాంకు పై పవన్ కళ్యాణ్ కన్నేశారా? వచ్చే ఎన్నికల్లో అన్ని వర్గాల మద్దతు కోసం ఇప్పటి నుండే పవన్ కళ్యాణ్ వినూత్న కార్యక్రమాలతో రంగంలోకి దిగుతున్నారా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Pawan Kalyan unveiled a sensational strategy for the fishermen's vote bank. In the name of Yuvashakti, a program will be organized in Etcherla of Sikkolu district tomorrow. Large scale fishermen are planned to participate in this program.