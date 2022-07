Pawan Kalyan ఆస్తి ఎన్ని కోట్లో తెలుసా..?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జ‌న‌సేన అధినేత‌, ప‌వ‌ర్‌స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవ‌స‌రంలేదు. చిరంజీవి త‌మ్ముడిగా సినిమా ప‌రిశ్ర‌మ‌లోకి అడుగుపెట్టిన‌ప్ప‌టికీ త‌న సొంత ప్ర‌తిభ‌తో ప‌వ‌ర్ స్టార్‌గా ఎదిగారు. రాజ‌కీయ‌పార్టీని స్థాపించి దేశ రాజ‌కీయాల్లో త‌న‌దైన ముద్ర వేయాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో అడుగులు వేస్తున్నారు. కౌలు రైతు భ‌రోసా యాత్ర చేప‌డుతున్న ప‌వ‌న్ వారికి ఇస్తున్న ప‌రిహారాన్ని త‌న సొంత ఆదాయం నుంచే వెచ్చిస్తున్నారు. దీనిపై అన్నివ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌ల నుంచి హ‌ర్షాతిరేకాలు వ్య‌క్త‌మ‌వుతున్నాయి.

English summary

Pawan is limited to less assets because he thinks more about the society and spends his wealth for the people