2024లో ప్రజాప్రభుత్వం: అధికారంలోకి వస్తే యువతకు ఉద్యోగాలు, 10లక్షల ఆర్ధికసాయం: పవన్ కళ్యాణ్ సంచలనాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలనపై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. రాష్ట్రంలో ప్రశ్నించే వ్యక్తుల పై వైసీపీ నేతలు దాడికి పాల్పడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. వ్యక్తిగత దూషణలకు, దుర్భాషలకు పాల్పడుతున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించారు. 2024 లో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తాం అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan made sensational remarks at the Janasena party anniversary meeting. people's govt will established in 2024. pawan kalyan says if they come to power they will give Jobs for youth,and10 lakh financial assistance.