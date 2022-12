పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి వివాదం... క్లారిటీ ఇచ్చిన జనసేన; ఇలా అయితే ఏపీలో రచ్చ తప్పదా!!

Andhra Pradesh

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఎలక్షన్ బ్యాటిల్ కోసం సిద్ధం చేసుకున్న వాహనం వారాహి. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వారాహి వాహనంపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. వారాహి వాహనానికి వేసిన రంగు పై అభ్యంతరం వ్యక్తం అవుతోంది. ప్రధానంగా వైయస్సార్సిపి కూడా ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించి, సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు గుప్పిస్తోంది.

Pawan Kalyan party Janasena has given clarity on the Varahi controversy. YSRCP targeted and criticized the govt. According to the rules, Varahi color is there. With this, there is a possibility that the uproar in AP will continue in this matter.