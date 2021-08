పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ వస్తున్నా జనసేనలో కనిపించని జోష్ , జనసేనాని తీరుపై ప్రజల్లోనూ చర్చ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభావం అంతగా కనిపించడం లేదా ? ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రానికి వస్తున్నాడంటే రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఎదురు చూసిన జనసేన శ్రేణులు కూడా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కోసం నిరీక్షించడం లేదా? పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితులపై పెద్దగా దృష్టి సారించడం లేదా ? అధికార వైసీపీపై రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాడటం లేదా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan will arrive in Vijayawada today. However,there was not much enthusiasm for the arrival of Pawan Kalyan in the Janasena party ranks. Everyone thinks that Pawan Kalyan will come and fight for public issues, but Pawan Kalyan is keeping a tactical silence. Although he is coming to Vijayawada again , Josh is not seen among the party leaders.