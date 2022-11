ఏందిరా భయ్.. మాకీ లొల్లి.. వైసీపీ విముక్త అంటావు?.. ఒక్క ఛాన్స్ అంటావు?

Andhra Pradesh

ఏందిరా భాయ్.. మాకీ లొల్లి.. కాసేపు వైసీపీ విముక్త ఏపీ అంటావు.. మరోవైపు ఒక్కసారి ఛాన్స్ అంటావు.. ఇంకోవైపు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును చీలనివ్వను అంటావు.. పొత్తులు పెట్టుకుంటాం.. అంటావ్.. అసలేంది.. నీ స్ట్రాటజీ.. ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? లక్ష్యం దిశగా పయనం సాగుతుందా? సాగదా? కొంచెం సేపు హరిహర వీరమల్లు అంటావు.. మరికొంచెం సేపు బస్సు యాత్ర అంటావు.. గిదేదన్నా గానీ.. ఏదో ఒకటి మాకు తేల్చి సెప్పన్నా అంటున్నారు పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు.

Not only the Janasena leaders, activists, Pawan Kalyan's fans, but all those who have been following Pawan Kalyan's politics since the beginning are in shock.