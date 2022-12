ఎన్ని జాకీలు పెట్టి లేపినా చంద్రబాబు లేచే పరిస్థితి లేదు; బాబుతో ఇదే ఖర్మ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర పదజాలంతో దూషించుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇదేం ఖర్మ మన రాష్ట్రానికి పేరుతో చంద్రబాబు యాత్ర చేస్తుంటే, చంద్రబాబు నినాదాన్ని తిరిగి ఆయన పైన ప్రయోగించటం కోసం వైసీపీ ప్రయత్నిస్తుంది. ఇక వైసీపీ మంత్రులు, మాజీ మంత్రులు మూకుమ్మడిగా చంద్రబాబుపై మాటల దాడి కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

English summary

Perni Nani slams that No matter how many jockeys are put up, Chandrababu is not in a position to rise up. Nani said that People are saying that this is the fate of chandrababu.