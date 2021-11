దయచేసి అపార్ధం చేసుకోవద్దు.!సహాయ చర్యలకు విఘాతం కలిగించొద్దనే వెళ్లలేదన్న సీఎం జగన్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్: వరదల వల్ల జనం కకావికలమవుతుంటే సీఎం జగన్ వర్క్ ఫ్రం హోం అంటూ జనసేన, తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలకన్నా విందులు వినోదాలు జగన్ కు ముఖ్యమని ప్రతిపక్ష పార్టీ, వరదలొచ్చి అంతా కొట్టుకుపోతుంటే ఏరియల్ సర్వే చేస్తే సరిపోతుందా అని బీజేపి చేసిన విమర్శలకు సీఎం జగన్ నేడు సమాధానం చెప్పారు. తనపై ఆరోపణలు గుప్పించిన ప్రతిపక్షపార్టీలన్నీటికీ ఏక వ్యాఖ్య సమాధానం ఇచ్చారు జగన్. దాంతో వరద ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటించడం లేదు అనే అంశానికి తెరపడ్డట్టైందనే చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Jagan responded with a single comment to all the opposition parties who had leveled allegations against him. There is talk that the CM will not be touring the flood-hit areas.