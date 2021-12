Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన 49వ పుట్టినరోజును జరుపుకొంటున్నారు. 1972 డిసెంబర్ 21వ తేదీన ఆయన జన్మించారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో యంగెస్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా గుర్తింపు పొందారు. ఉమ్మడి ఏపీలోనూ చిన్న వయస్సులోనే ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలను స్వీకరించిన నాయకుడు లేరు. విభజన తరువాత 13 జిల్లాలో ఏర్పాటైన ఏపీకి వైఎస్ జగన్ రెండో ముఖ్యమంత్రి.

Greetings to AP CM Shri @ysjagan Garu on his birthday. May Almighty bless him with a long and healthy life.

2019 నాటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తన పార్టీని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకోగలిగారు. 175 స్థానాలు ఉన్న ఏపీ అసెంబ్లీలో వైఎస్ఆర్సీపీకి ఉన్న బలం 151. దేశంలోనే నాలుగో అతి పెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించిందా పార్టీ. 22 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల్లో జెండా పాతారు అధికార పార్టీ అభ్యర్థులు. భారతీయ జనతా పార్టీ, కాంగ్రెస్, డీఎంకే తరువాత లోక్‌సభలో అత్యధిక సంఖ్యలో సభ్యులు ఉన్నది వైఎస్ఆర్సీపీకే. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అధికారంలో ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌తో నాలుగో స్థానాన్ని పంచుకుంటోంది.

May Lord Jagannath and Lord Balaji shower their choicest blessings on you for your happiness, good health and long life to serve the people of Andhra Pradesh and lead the State on the path of progress and prosperity with your wisdom and dynamic Leadership."